"Ein Dorf lebt mit der Schule" Drohende Schul­schließung: Eltern­verein steigt auf die Barrikaden Kärnten - In Kärnten werden immer mehr Schulen im ländlichen Raum geschlossen, dagegen will nun ein Elternverein vorgehen. Sie haben eine Petition ins Leben gerufen, um die Bildungseinrichtungen zu erhalten. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (286 Wörter) SYMBOLFOTO © Fotolia

Im kommenden Jahr könnte sowohl der Volksschule in Sörg, sowie den Mittelschulen in Griffen und Kühnsdorf die Schließung drohen. Grund dafür sind zu wenige Schulkinder. Denn laut dem Kärntner Schulgesetz (K-SchG) entscheidet neben den örtlichen Verkehrsverhältnissen auch die Schülerzahl (ab unter 30 Kinder) darüber, ob eine Schule innerhalb einer Gemeinde weitergeführt werden darf oder nicht. “In den letzten sieben Jahren wurden aufgrund dessen 20 Schulen in Kärnten geschlossen”, weiß Werner Rainer, Landespräsident des Elternvereins. Dabei sollten gerade die Bildungseinrichtungen erhalten bleiben, betont er.

Werner Rainer, Landespräsident des Elternvereins © KK

“Ein Dorf lebt mit der Schule”

“Der ländliche Raum wird immer weiter ausgehöhlt. Werden die Schulen geschlossen, sinken die Arbeitsplätze und die Jungen ziehen noch weiter weg”, führt der Landespräsident des Elternvereins aus. “Dann haben wir dort irgendwann gar nichts mehr.” In einer entsprechenden Petition setzt sich ein Kärntner Elternverein nun sogar „Für den Fortbestand von Kleinschulen im ländlichen Raum“ in Kärnten ein. Auch darin wird betont, dass die Schließung von Schulen, wie der Volksschule Sörg, ein „entscheidender Einschnitt in das Dorfleben“ wäre und zu weiterer Abwanderung im ländlichen Raum führen würde.

“Nicht nur Zahlen, sollten über Schließung entscheiden”

Rainer setzt sich dafür ein, dass nicht nur die Schülerzahl über eine Schulschließung entscheiden dürfe. “Es sollte immer auch das Drumherum betrachtet werden”, erklärt er und fordert von den Verantwortlichen mehr als “nur Lippenbekenntnisse”. Der Kopf des Elternvereins freut sich, dass im Zuge der Petition bereits über 1.260 Unterschriften erreicht worden sind [Stand: 27. Jänner]. “Aber es gibt noch Potenzial nach oben”, appelliert er an die Bevölkerung. “Umso mehr Unterschriften, umso besser.”