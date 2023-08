Grazer Schulen mit dabei Mit Chemie für die Umwelt: Stadt Graz unterstützt Projekt­wettbewerb des VCÖ Graz - Der diesjährige 17. Projektwettbewerb des Verbands der Chemielehrer:innen Österreichs soll aufzeigen, welche Beiträge die Chemie für unsere Zukunft in einer sensiblen Umwelt leisten kann und welche Innovationen notwendig sind. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (203 Wörter) © Thomas Lampesberger

Im Besonderen soll dieses Jahr dabei der Aspekt auf Innovationen gelegt werden, die zur Lösung von heutigen Problemen auf allen Gebieten beitragen und für unsere Umwelt eine Rolle spielen. Forschen, tüfteln, um die Ecke denken – ob privat oder im Schulunterricht – der diesjährige österreichweite Projektwettbewerb steht ganz unter dem Motto: „Mit Chemie für die Umwelt“.

Grazer Schulen nehmen am Wettbewerb teil

Die Anmeldungen haben alle Erwartungen übertroffen. Statt der geplanten 180 Schulen haben sich 224 Schulen aus Österreich zum Projektwettbewerb angemeldet, davon 37 Schulen aus der Steiermark mit 9 Schulen aus Graz. Das Grazer Umweltamt unterstützt davon direkt 3 Grazer Schulen: die Musikmittelschule Ferdinandeum, das BG/BRG Oeversee und die AHS Reininghaus in Form von Projekthilfen im Wert von etwa 1000 Euro pro Schule.

Umwelt und Klimaschutz

Die unterstützenden Projektmittel werden am 2. Februar in der BRG Körösi den Schulen feierlich übergeben. „Ich finde es besonders wichtig, dass wir junge Menschen dabei unterstützen über die Zukunft unserer Umwelt nachzudenken und zu forschen. Es freut mich sehr, dass sich die Schüler:innen so engagiert mit dem Thema Umwelt und Klimaschutz auseinandersetzen und wir als Stadt einen kleinen Beitrag leisten dazu können“, so Umweltstadträtin Judith Schwentner.