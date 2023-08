Lebensbedrohlich verletzt Grazer Häftling attackierte Zellen­kameraden mit Scherbe Graz - Eskalation in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Am Montagnachmittag attackierte ein Häftling seinen Zellenkameraden mit einer Scherbe. Das Opfer erlitt schwere, lebensbedrohliche Verletzungen und musste notoperiert werden. Die Polizeiermittlungen laufen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (138 Wörter) © 5min.at

Am Montagnachmittag, dem 23. Jänner, kam es in der Justizanstalt Graz-Jakomini zu einer Auseinandersetzung in einer Dreier-Zelle. Während des Streits dürfte ein 24-jähriger Rumäne, der derzeit in der Justizanstalt wegen verschiedener Eigentumsdelikte in Untersuchungshaft sitzt, einen Spiegel zerbrochen und mit einer Glasscherbe auf den 28-jährigen Landsmann losgegangen sein. Der Mithäftling wurde nach Erstversorgung durch die Anstaltsärztin und einem Notarzt-Team mit lebensgefährlichen Verletzungen in das LKH Graz eingeliefert und notoperiert. Der Gesundheitszustand des Opfers ist derzeit stabil, der Mann konnte bereits befragt werden.

Ermittlungen aufgenommen

Bei der Beschuldigtenvernehmung zeigte sich der 24-Jährige umfassend geständig. Er gab an, von seinen Mithäftlingen mit Wasser bespritzt worden zu sein und habe sich daher sehr aufgeregt. Im folgenden Streit habe er sich bedroht gefühlt und sich daher mit der Glasscherbe verteidigt.