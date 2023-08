Kärnten als Nachbarland Countdown für Nordische Ski-WM läuft: "Betten­kapazitäten bis Treffen er­schöpft" Planica - Vom 21. Februar bis zum 5. März 2023 findet in Planica die 54. FIS Nordische Skiweltmeisterschaft statt. Auch Kärnten profitiert von dem Sportereignis im Nordwesten Sloweniens. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (328 Wörter) #GOODNews © LPD Kärnten/Helge Bauer

„Eine der größten Wintersportveranstaltungen der Welt und das größte Sportereignis in der Geschichte Sloweniens findet vor unserer Haustüre statt und bringt auch für unser Bundesland viel Positives, so wird es in der Region Villach an die 20.000 Nächtigungen geben, die Bettenkapazitäten sind bis Treffen und Arnoldstein erschöpft“, berichtete Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). In enger Abstimmung mit den Organisatoren befinde man sich auch, was die Garantie von freien Straßen nach Planica über den Wurzenpass oder Tarvis betreffe. Landessportdirektor Arno Arthofer habe ihm auch berichtet, dass er bei seinem gestrigen Besuch des Winter European Youth Olympic Festivals in Planica, gesehen habe, dass die Aufbauarbeiten für die Nordische Ski-WM bereits in vollem Gange sind.

Am Foto: Landessportdirektor Arno Arthofer (li.) und Landeshauptmann Peter Kaiser (m.). © LPD Kärnten/Helge Bauer

Gemeinsame Bewerbung für die Olympischen Winterspiele

Hervorgehoben hat der Landeshauptmann auch die intensive Kooperation der Alpen Arena Villach mit Planica und die Bemühungen einer gemeinsamen Bewerbung von Kärnten, Slowenien und Friaul-Julisch Venetien für die Olympischen Winterspiele 2034. „Es gibt bereits erfolgreiche Gespräche mit den jeweiligen Olympischen Komitees und einen regen Austausch – die Idee beginnt mehr und mehr zu reifen.“ Landesskiverbandspräsident Dieter Mörtl betonte, dass Kärnten einen wesentlichen Beitrag leiste, um die WM in Slowenien zu unterstützen. „In Villach gibt es Trainingsstätten und in der gesamten Region Unterkünfte für Athletinnen und Athleten, Betreuerinnen und Betreuer oder auch Mitglieder der Presse.“ Am 25. Feber 2023 würden die Österreichischen Meisterschaften im Langlaufen in der Alpen Arena Villach stattfinden, wo es vergünstigte WM-Karten für die Teilnehmenden und ihre Begleiter geben werde, damit sie in Planica dabei sein könnten.

"Ich freue mich auf ein schönes Sportfest mit regem Zuschauerinteresse." Landesskiverbandspräsident Dieter Mörtl

24 Bewerbe in Slowenien

Tomaž Šušteršič, Generalsekretär des Organisationskomitees „Planica 2023“ informierte, dass bereits alles vorbereitet sei und der Neuschnee eine wunderschöne Kulisse bereitet habe. „Alles verläuft nach Plan und es gibt noch genügend Karten.“ Die Sprungwettbewerbe finden auf den Bloudkova-Schanzen statt, die Langlaufwettbewerbe im angrenzenden Langlaufstadion. In den drei nordischen Sportarten sollen in 24 Wettbewerben Medaillen vergeben werden.