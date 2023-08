Laut ÖAMTC Stress beim Überqueren der Straße? Intelligente Ampeln sollen helfen Österreich - Fußgänger betreten bei grüner Ampel die Fahrbahn, einbiegende Fahrzeuglenker warten geduldig. Das Licht fängt an zu blinken und die Fußgänger werden nervös. Auch der Geduldsfaden der Lenker beginnt langsam zu reißen. Ein intelligentes Ampelsystem soll dem entgegenwirken. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (214 Wörter) © 5min.at

Häufig wird kritisiert, dass Fußgänger bei kurzen Grünphasen zu wenig Zeit zum Überqueren der Fahrbahn haben. Vielen ist aber leider nicht bekannt, dass jede Ampel so geschaltet ist, dass der gegenüberliegende Gehsteig oder eine Schutzinsel sicher erreicht werden kann. “Trotz rotem Licht gibt es immer eine sogenannte ‘Räumphase’. Die Ampeln sind so programmiert, dass der Querverkehr erst Grün bekommt, wenn ausreichend Zeit zum Verlassen der Kreuzung war. In Ländern wie Italien oder der Schweiz wird das den Fußgängern stets mit gelbem Licht angezeigt – bei uns leider nur selten”, so ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler. Das Lichtzeichen regelt lediglich das Betreten der Fahrbahn. Befinden sich beim Aufleuchten des roten Lichts noch Fußgänger auf der Fahrbahn, ist ihnen das ungehinderte Verlassen der Querung zu gewährleisten.

Verkürzte Wartezeiten und weniger Stress

Um Wartezeiten für alle zu verkürzen, hilft laut dem Experten vor allem eines: “Intelligente Ampelschaltungen und Sensoren können auf das tatsächliche Verkehrsaufkommen reagieren. So kann die Ampel schneller auf Grün umschalten, wenn kein Querverkehr mehr kommt oder die Grünphase bei höherem Fußgänger- oder Fahrzeugaufkommen verlängern. Gemeinden können auf diese Weise Verbesserungen für alle Verkehrsteilnehmenden erreichen”, empfiehlt Matthias Nagler vom ÖAMTC abschließend.