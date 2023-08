Siegerprojekt präsentiert Alpen-Adria-Sport­bad soll 50-Meter-Sport­becken be­kommen Klagenfurt - Im Rahmen einer Pressekonferenz im Sportpark Klagenfurt wurde am Freitag, dem 27. Jänner 2023, das Siegerprojekt Alpen-Adria-Sportbad Klagenfurt präsentiert. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (291 Wörter) Am Foto: Architekt Thomas Pucher, Stadtrat Max Habenicht, Stadtrat Franz Petritz, Vizebürgermeister Philipp Liesnig, Bürgermeister Christian Scheider, Landeshauptmann Peter Kaiser und STW-Vorstand Erwin Smole © Stadtwerke Klagenfurt

Das Alpen-Adria-Sportbad Klagenfurt sei ein bedeutsames Großprojekt für Kärnten mit überregionaler Strahlkraft. Als Investition in das Sportland Kärnten diene es sowohl Spitzen- als auch Breitensport, betonte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Im Zuge eines Telefonates mit Bundesminister Werner Kogler (GRÜNE) wurde ihm heute eine Mitfinanzierung zugesagt.

So soll das Sportbad aussehen. © Atelier Thomas Pucher

Siegerprojekt wurde präsentiert

“Wir wurden im Jänner 2022 von der Stadt mit der Errichtung des Hallenbades beauftragt“, berichtete STW-Vorstand Erwin Smole. Seitdem sei daran auf Hochtouren gearbeitet worden und viele Meilensteine habe man bereits erreicht, so beispielsweise die Grundstückssicherung und Finanzierung sowie die Ausschreibung und Durchführung des Architekturwettbewerbs. “Ich freue mich, dass wir heute das Siegerprojekt des Architekturwettbewerbs vorstellen dürfen […]”, so Smole weiter. Es wurde von Architekt Pucher (Atelier Thomas Pucher) präsentiert: Die Eckpunkte des neuen Bades, das Alpen-Adria-Sportbad Klagenfurt genannt wird, sind ein 50 Meter Sportbecken, ein großer Familien- und Freizeitbereich und Gastronomie. Auch komme es zu einer Verdoppelung der Bahnenkapazität.

Das Projekt wurde vom Atelier Thomas Pucher präsentiert. © Atelier Thomas Pucher

Probebetrieb mit Ende 2024

“Die heutige Präsentation ist ein wichtiger Meilenstein für Klagenfurt und wir arbeiten alle gemeinsam an einer zügigen Umsetzung, um für die Bevölkerung endlich wieder eine entsprechende Schwimm- und Sportinfrastruktur zu schaffen”, erklärte Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Das neue Sportbad werde Spitzensportlern, Freizeitschwimmern und Familien gleichermaßen ein attraktives Angebot zu leistbaren Preisen bieten. Die Landeshauptstadt finanziere das Projekt mit 50 Millionen Euro. “Das ist eine der größten und wichtigsten Investitionen in die Zukunft der Stadt und in die Schaffung nachhaltiger Infrastruktur, um Klagenfurt noch lebenswerter zu machen”, so Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ). Sportstadtrat Franz Petritz (SPÖ) dankte allen, die an der Realisierung beteiligt sind. „Wir liegen im Kosten- und Zeitplan, ein Probebetrieb ist mit Ende 2024 und ein Vollbetrieb ab 2025 vorgesehen.“