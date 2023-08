Freude in Velden Nach langer Pause: Der Musik­verein Velden startet durch Velden - Am 20. Jänner fand im Gasthaus Falle die Jahreshauptversammlung des Musikvereins Velden am Wörthersee statt. Als Ehrengäste waren Vereinspatin Heidelinde Weis, Bürgermeister Ferdinand Vouk (SPÖ), Kulturreferent Markus Fantur (SPÖ) und Präsident Dietmar Piskernik dabei. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (194 Wörter) #GOODNews v.l.: Kapellmeister Stefan Golja, Präsident Dietmar Piskernik, Bürgermeister Ferdinand Vouk, Patin Heidelinde Weis, Obmann Günter Nagele und Kulturreferent Markus Fantur © Privat/KK

„Nach der Corona-Pause war das Jahr 2022 geprägt von Auftritten, die bereits zur liebgewordenen Veldener Tradition gehören, wie das Konzert im Strandpark zum Hochfest Maria Himmelfahrt, musikalische Umrahmung der 10.-Oktober-Feier und die Adventseröffnung“, so der Obmann Günter Nagele. Besonders erfreut zeigt er sich über den Mitgliederzuwachs nach der langen Corona-Pause.

Keine leichte Zeit ohne Musik

Musikalisch startet für den Musikverein Velden das Jahr 2023 mit einer Begrüßung am Veldener Frühlingsmarkt und mit der Teilnahme bei der beliebten Veranstaltung „Velden singt, musiziert und tanzt“ am 11. März im Casineum. Die Auftritte werden ein kleiner Vorgeschmack auf den ersten musikalischen Höhepunkt des Jahres mit

dem Frühlingskonzert am 21. Mai im Casineum sein. Nach den Grußworten der Ehrengäste erfolgt die offizielle Stabübergabe. Markus Fugger übergab symbolisch den Taktstock an den neuen Kapellmeister Stefan Golja. Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk und Kulturreferent Vizebürgermeister Markus Fantur sprachen den Mitgliedern ihren besonderen Dank für das Durchhaltevermögen während der Pandemie aus. „Es war keine einfache Zeit, ohne Musik, Gesang und Beisammensein, daher freuen wir uns alle auf das kommende musikalische Jahr mit dem Musikverein Velden“, so die Veldener Gemeindevertreter.