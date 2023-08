Musik liegt in der Luft Klagenfurter Platten­laden lädt heute zum After Work mit Live-Konzert Klagenfurt - Der Plattenladen "Drehscheibe Record Store" startet eine neue "After-Work-Reihe" mit Live-Konzerten und freiem Eintritt. Der erste "After-Work-Gig" findet bereits heute um 18.30 Uhr statt. Heute am Programm: "Marie und Luise". von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (150 Wörter) © Drehscheibe Record Store/ KK Artikel zum Thema Retro-Feeling garantiert: Neuer Platten­laden eröffnet mitten in Klagenfurt

Im November 2022 eröffnete inmitten der Klagenfurt Innenstadt ein neuer Plattenladen. Unter dem passenden Namen “Drehscheibe Record Store” wird dort so ziemlich alles angeboten, was das Musikerherz in Sachen Vinyl begehrt. Nun starten die Eigentümer Werner Fiedler und Miguel Fernandez de Retana ein neues Projekt: “Einmal im Monat, an einem Freitag, findet ein After-Work-Gig in der ‘Drehscheibe’ am Alten Platz statt. Dabei wird ein Abend mit regionalen Künstlern verbracht, die aus unterschiedlichen Genres live bei uns performen, um die Innenstadt zu beleben und um Künstler zu supporten.”

Heute am Programm: “Marie und Luise”

Der erste After-Work-Gig findet auch schon am heutigen Freitag, dem 27. Jänner, um 18.30 Uhr statt. Heute am Programm: “Marie und Luise“, einer lokalen Sängerin und Liedermacherin. Marie hatte es mit ihrer Gitarre “Luise” beim FM4-Protestsongcontest sogar ins Finale geschafft. Und was kostet das Ganze? Nichts! Der Eintritt zu den After-Work-Gigs ist frei.