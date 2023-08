Unfall in Heiligenblut

Lauter Knall: Pensionist lag mit stark blutender Wunde am Boden

Heiligenblut - Bei Holzschnittarbeiten in der Gemeinde Heiligenblut zog sich ein 70-jähriger Pensionist am Freitagvormittag, dem 27. Jänner 2023, eine stark blutende Wunde am Kopf. Sein Sohn alarmierte sofort die Rettungskräfte.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (146 Wörter)