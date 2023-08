Diebstahl Tasche im Zug vergessen: Unbekannter klaut fünf­stelligen Geld­betrag Villach - Am heutigen Freitag, hatte ein 38-Jähriger seine Umhängetasche im Zug vergessen. Ein bisher unbekannter Täter entwendete darauf einen fünfstelligen Geldbetrag aus der Tasche. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (73 Wörter) © Lukas Mauerhofer

Am 27. Jänner 2023 zwischen 09.45 und 10.30 Uhr stahl ein bisher unbekannter Täter aus der Umhängetasche eines 38-jährigen in Niederösterreich lebenden Serben einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Der Mann hatte die Tasche im Zug von Wien nach Venedig auf der Toilette vergessen. Das Geld hatte er dabei, um einen Autokauf zu tätigen. Die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes laufen. Der Mann zeigte den Vorfall bei einer Polizeiinspektion in Villach an.