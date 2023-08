Mit "Flashback": Feuer­wehr Griffen lädt zum Hydranten­gschnas am Faschings­samstag Griffen - Am vergangenen Sonntag, dem 22. Jänner 2023, fand im Burgstadl Griffen die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Griffen statt. Gemeinsam blickte das Team auf das vergangene Jahr zurück und lädt zum allseits beliebten Hydrantengschnas mit Flashback ein. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (154 Wörter) © FF Griffen

“Das Jahr 2022 zeigte sich wieder von seiner besten Seite und wir konnten gemeinsam viele Aktivitäten und Treffen durchführen. Ich darf mich ganz herzlich für euer Engagement im vergangenen Jahr bedanken. Viele unserer Vorhaben konnten toll umgesetzt werden. Die vielen Einsatz- Übungsstunden zeigen, dass wir immer wieder bereit für Schulungen, Übungen und Einsätze sind”, freut sich René Kanz, Hauptbrandinspektor der Freiwilligen Feuerwehr Griffen.

© FF Griffen

Hydrantengschnas am Faschingssamstag

Zusammenfassend wird festgestellt, dass die Freiwillige Feuerwehr Griffen im Jahr 2022 zu insgesamt 197 Einsätzen (2021: 113 Einsätze) ausrücken musste, die sich wie folgt unterteilen: 16 Brandeinsätze und 181 Technische Einsätze. Zur Feier des Tages lädt das Team am Samstag, dem 18. Februar 2023, wieder zu ihrem allseits beliebtes Hydrantengschnas mit Flashback. Die Veranstaltung beginnt um 20.20 Uhr und findet im Kultursaal in Griffen statt. Karten kann man an der Vorkasse für zehn Euro und an der Abendkasse für 13 Euro erwerben. Es gilt die Ausweispflicht.