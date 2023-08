Krämmer geht in Pension McDonalds: Nach­folger steht nun fest Kärnten - Die Franchiseverträge zwischen McDonalds und Reinhard Krämmer werden beendet. 5 Minuten berichtete damals exklusiv über Krämmers Pensionsantritt. Der Villacher betrieb zum Schluss noch vier McDonalds-Filialen, davon zwei in Villach. Nun steht auch schon ein Nachfolger fest. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (240 Wörter) Exklusiv © 5min.at Artikel zum Thema McDonalds: Franchise­verträge mit Reinhard Krämmer werden beendet

Seit 1993 wirkte der Villacher Reinhard Krämmer bei McDonalds mit und vollzog eine erfolgreiche Wachstumsstrategie. Mit über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Filialen in ganz Österreich zählte er zu den erfolgreichsten Franchisenehmern des Landes. Zum Schluss leitete er noch insgesamt vier McDonalds-Restaurants, darunter die Villacher Standorte in der Maria-Gailer-Straße und am Hauptplatz und zwei weitere in der Steiermark.

Franchiseverträge beendet

Heuer ist es allerdings nun Schluss: Die Franchiseverträge zwischen McDonalds und dem Villacher wurden beendet. Nach 30 Jahren im Business geht Reinhard Krämmer in die wohlverdiente Pension. 5 Minuten berichtete damals exklusiv. “Es gibt so viele schöne Dinge, die man außerhalb der Berufswelt tun kann und dies möchte ich nun auskosten. Bereits letztes Jahr habe ich begonnen, meine Betriebe zu verkaufen”, meinte Krämmer Mitte Jänner im Gespräch mit 5 Minuten. Unter anderem wurde 2022 die McDonalds-Filiale im Atrio geschlossen – wir haben berichtet.

Krämmer-Nachfolger steht fest

Nun steht auch schon eine Nachfolge für die Villacher McDonalds-Standorte fest. “Ab 1. Feber wird Karl Jurak die Filialen in der Maria-Gailer-Straße sowie am Hauptplatz übernehmen”, bestätigte Krämmer auf Anfrage von 5 Minuten. Jurak betreibt bereits McDonalds-Filialen in Spittal an der Drau, Feldkirchen und Lienz. Die Arbeitskräfte sollen zu 100 Prozent übernommen werden. “Auch die Gäste werden nichts davon spüren. Es ändert sich nichts”, schildert Krämmer. Die Übergabe soll nahtlos erfolgen. In der Steiermark übernimmt Hans-Jörg Mayer die McDonalds-Restaurants des Villachers.