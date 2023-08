Pünktlich zur Faschingszeit Falstaff sucht wieder die besten Krapfen Kärntens Kärnten - Der passende Krapfen darf in der Faschingszeit nicht fehlen. Auch heuer macht sich das österreichische Gourmetmagazin "Falstaff" deshalb wieder auf die Suche nach den Besten der Besten aus allen Bundesländern. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) © Pixabay / Couleur

Die Faschingszeit geht in die heiße Phase und auch heuer macht sich das Gourmetmagazin “Falstaff” wieder auf die Suche nach den besten Krapfen des Landes. In Kärnten stehen unter anderem die Krapfen der Bäckerei Berger aus Villach, der Bäckerei Gregori aus Gödersdorf oder der Bäckerei Wienerroither aus Pörtschach zur Wahl. Noch bis 7. Feber 2023 könnt ihr im Online-Voting mitbestimmen, wo euch der Krapfen am Besten schmeckt!

Gesucht werden die besten Krapfen aus Kärnten

Diese Bäckereien stehen zur Auswahl: Bäckerei Berger, Villach

Bäckerei Café Konditorei Stocklauser, Weitensfeld

Bäckerei Gregori, Gödersdorf

Bäckerei Heimburger, St. Michael

Bäckerei Selitsch, Arnoldstein

Bäckerei Weissensteiner, Bad Kleinkirchheim

Bäckerei Wienerroither, Pörtschach

Bio Bäckerei Nadrag, Krumpendorf

Café Konditorei Warmbaderhof, Warmbad-Villach

Erste Café Konditorei Hahn, St. Veit an der Glan

Und die besten Krapfen aus den Supermärkten