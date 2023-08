Pünktlich zur Faschingszeit Falstaff sucht wieder die besten steirischen Krapfen Steiermark - Der passende Krapfen darf in der Faschingszeit nicht fehlen. Auch heuer macht sich das österreichische Gourmetmagazin "Falstaff" deshalb wieder auf die Suche nach den Besten der Besten aus allen Bundesländern. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (87 Wörter) © Pixabay / Couleur

Die Faschingszeit geht in die heiße Phase und auch heuer macht sich das Gourmetmagazin “Falstaff” wieder auf die Suche nach den besten Krapfen des Landes. In der Steiermark stehen unter anderem die Krapfen vom Alpenbrot Bäcker Jechart aus Edelschrott, der Bäckerei Birchbauer aus Fürstenfeld oder der Bäckerei Kern aus Graz zur Wahl. Noch bis 7. Feber 2023 könnt ihr im Online-Voting mitbestimmen, wo euch der Krapfen am besten schmeckt!

Gesucht werden die besten steirischen Krapfen

Diese Bäckereien stehen zur Auswahl: Alpenbrot Bäcker Jechart, Edelschrott

Arno Rübler, Trofaiach

Bäckerei Birchbauer, Fürstenfeld

Bäckerei Cafe Kranich, St. Peter am Ottersbach

Bäckerei Kern, Graz

Bäckerei Martin Auer

Mehlveredelung Uller, Feldbach

Bäckerei Sorger, Graz

Kristinas Meisterkonditorei, Graz

Restaurant und Konditorei Krainer, Langenwang

Und die besten Krapfen aus den Supermärkten