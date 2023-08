Mit Schaukeln, Kletterwand & Co. Neuer Kinder­spielplatz für Lesach­taler Ortschaft Lesachtal - Die Gemeinde Lesachtal hat über 14.000 Euro in einen neuen Spielplatz in Birnbaum investiert. Unterstützt wurde das Vorhaben mit Mitteln aus der Kleinprojekteförderung. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (167 Wörter) #GOODNews

In der Ortschaft Birnbaum in der Gemeinde Lesachtal gab es bisher keinen Kinderspielplatz. Zahlreiche Jungfamilien haben sich am öffentlichen Platz vor der ehemaligen Volksschule einen Dorftreffbereich mit einem Spielplatz gewünscht. Diesem Wunsch ist die Gemeinde nun nachgekommen und wurde dabei mit Mitteln aus der Kleinprojekteförderung unterstützt. Die Förderzusage dafür hat Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) stellvertretend an Bürgermeister Johann Windbichler (ÖVP) überreicht.

14.000 Euro wurden investiert

„Familien brauchen einen Platz, an dem sich die Kinder austoben und Eltern sich untereinander austauschen können. Die Schaffung eines solchen Treffpunktes ist vor allem in ländlichen Regionen wichtig, da dadurch die Lebensqualität erhöht wird“, so Schuschnig, der selbst ein junger Familienvater ist. Bei der Errichtung des neuen Spielplatzes haben alle mitgeholfen – selbst die Familien haben sich am Aufbau und der Umsetzung des Vorhabens mit Eigenmitteln beteiligt. Unter anderem wurden Schaukeln, ein Rutschturm, eine Kletterwand mit Kletternetz sowie eine große Sandkiste und eine Sitzgarnitur angekauft. Insgesamt hat der neue Spielplatz über 14.000 Euro gekostet.