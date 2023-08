Unterstützung sozialer Projekte "Advent­kalender der guten Taten": Spar-Kunden spendeten so fast 20.000 Euro für Caritas Steiermark - Die Idee der Caritas Steiermark ist simpel: Der „Adventkalender der guten Taten“ besteht aus 24 Karten, die jeweils ein soziales Projekt unterstützen. SPAR Steiermark war auch vergangenen Advent mit allen 262 Standorten mit dabei. 19.175 Euro sind so zusammengekommen. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (322 Wörter) SPAR Steiermark-Geschäftsführer Christoph Holzer übergibt Caritas-Steiermark-Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler 19.175 Euro an Spende, die durch den Verkauf den „Adventkalender der guten Taten“ zusammengekommen sind. © SPAR/Ivo Velchev

Jeden Tag im Dezember einen Euro an ein soziales Projekt spenden? Das hat der „Adventkalender der guten Taten“ der Caritas Steiermark in der Vorweihnachtszeit möglich gemacht. Den kreativen Kalender mit sozialem Mehrwert gab es 2022 zum zweiten Mal. Er bestand aus 24 Karten zum Ablösen und kostete 24 Euro. Jede Karte stand für ein soziales Projekt, das durch den Kauf des Kalenders mit einem Euro unterstützt wurde. Zusätzlich brachten die Karten für diejenigen, die den Adventkalender öffneten, auch einen persönlichen Mehrwert – beispielsweise ein Rezept, eine kurze Geschichte, eine Postkarte, eine Bastelanleitung oder ein Spiel.

Adventkalender teils von Künstlern gestaltet

Besonderes Highlight: Erstmals stellten 25 Künstler:innen Werke zur Verfügung, die in die Gestaltung des Adventkalenders eingeflossen waren. Schriftstellerin Claudia Rossbacher hat einen Rätselkrimi beigetragen, Alf Poier eine von ihm gestalteten Grafik und August Schmölzer war mit einem persönlichen Sinnspruch an Bord. „Es ist schön zu sehen, dass der Adventkalender der guten Taten alljährlich nicht nur das Warten auf Weihnachten mit Geschichten, Spielen und Bildern versüßt, sondern auch einen sozialen und gesellschaftlichen Mehrwert bringt“, betont Nora Tödtling-Musenbichler, Direktorin der Caritas Steiermark. „Wir bedanken uns herzlich bei SPAR. Durch den Verkauf in den Lebensmittelgeschäften hat unser Adventkalender noch mehr Präsenz bekommen und hat viele Menschen dazu veranlasst, soziale Projekte zu unterstützen.“

19.175 Euro als Spendencheck überreicht

Bei SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR in der Steiermark kamen insgesamt 19.175 Euro durch den Verkauf des „Adventkalenders der guten Taten“ zusammen. „SPAR engagiert sich seit jeher sozial und hilft dort, wo Hilfe gebraucht wird. Wenn es kreative Ansätze sind, die einen Nutzen für alle Beteiligten bringen, tun wir uns das gleich nochmals doppelt so gern“, bekräftigt Christoph Holzer, Geschäftsführer SPAR Steiermark. Er überreichte den Spendenscheck an Caritas-Direktorin Nora Tödtling-Musenbichler. Die 19.175 Euro fließen in einen Topf, der den 24 vorgestellten Caritas-Projekten zugutekommt.