Aktion der Raiffeisenbank Typisierungs­aktion: Stammzellen­spender für schwer­kranke Leukämie-Patienten gesucht Villach - In Kooperation mit der Leukämiehilfe Österreich lädt die Raiffeisenbank Villach am kommenden Donnerstag, dem 2. Feber 2023, zu einer Typisierungsaktion in die Nikolaigasse 4. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (66 Wörter)

Jedes Jahr erkranken in Österreich 1.000 Menschen an Leukämie – darunter auch viele Kinder. Darum hat sich nun auch die Raiffeisen dem Thema angenommen und führt zusammen mit dem Verein “Geben für Leben” in nächster Zeit Typisierungsaktionen in den Kärntner Raiffeisenbanken durch. Die nächste Aktion findet bereits am 2. Februar 2023 in der Raiffeisenbank-Filiale in der Nikolaigasse in Villach statt. Mehr dazu hier.