Heute Abend Kampf um Pre-Playoff-Platz: 99ers treffen auf Laibach Graz - Im Kampf um einen Platz in den Pre-Playoffs treffen die Moser Medical 99ers in wenigen Minuten heute auf den HK SZ Olimpija. Das Spiel findet heute um 19.15 Uhr im Merkur Eisstadion statt.

Im letzten Spiel mussten sich die Moser Medical Graz99ers in Villach mit knapp 2:3 geschlagen geben. Ihr heutiger Gegner ist nun der HK SZ Olimpija aus Laibach. Die Slowenen rangieren derzeit auf nur Platz 12 mit 33 Punkten. Außerdem stehen die Spieler aus Laibach momentan ohne Headcoach da, nachdem Mitja Sivic vor wenigen Tagen zurückgetreten ist.

Vor eigenem Publikum ungeschlagen

Die Moser Medical Graz99ers sind in diesem Jahr vor eigenem Publikum noch ungeschlagen und wollen diese Serie weiterhin fortsetzen. Vor allem hat man die Möglichkeit, den Vorsprung auf Verfolger Pustertal auszubauen, da die Südtiroler spielfrei sind. “Es ist in der Tabelle sehr eng und jeder kämpft um jeden Punkt. Gegen die Slowenen müssen wir am System festhalten, viel Eislaufen, hart spielen und die Scheiben zum Tor bringen”, so Verteidiger Amadeus Egger.