Ziel: Gold für Team Austria Fünf Kärntner gehen bei Berufs-EM in Polen an den Start Kärnten - Der Startschuss für das österreichische Skills-Jahr 2023 ist gefallen: Mit dem ersten Teamseminar in Linz hat sich das Team Austria formiert und auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet. Mit dabei waren auch Lukas Unterhuber, Florian Käfer, Johanna Stabentheiner, Bettina Veratschnig und Marcel Obersteiner aus Kärnten. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (201 Wörter) #GOODNews © Skills Austria/Florian Wieser

Mit insgesamt 52 Fachkräften aus allen neun Bundesländern stellt Österreich bei den EuroSkills 2023 in Polen das größte Team im europäischen Vergleich. „Die österreichischen Fachkräfte zählen seit Jahren wiederkehrend zu den Besten Europas. Sie tragen die ausgezeichnete heimische Berufsbildung mit viel Leidenschaft und Engagement in die Welt hinaus. Ich bin überzeugt, dass sie auch in Danzig ihre Spitzenklasse unter Beweis stellen werden. Dafür sorgen wir mit unserer Unterstützung bei der entsprechend akribischen Vorbereitung auf das internationale Event in Polen“, erklärt Leo Jindrak, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ). Mit dabei ist auch ein fünfköpfiges Team aus Kärnten.

Kärntner Quintett greift in Polen an

Fünf Kärntner gehen in Danzig in vier Bewerben an den Start: Der Finkensteiner Friseur Florian Käfer, der sich im Vorjahr beim internationalen Preisfrisieren die in der Branche renommierte „Goldene Rose“ sicherte, sowie Malerin Johanna Stabentheiner aus Liesing, die vom steirischen Maler-Weltmeister Christoph Pessl gecoacht wird. Im Teamberuf Mechatronik greift das Althofen-Duo Marcel Obersteiner und Lukas Unterhuber – beide arbeiten für Flextronics International – nach Edelmetall. Im Bewerb Restaurantservice will Bettina Veratschnig aus Keutschach, die im Parkhotel Pörtschach arbeitet, international für Furore sorgen.