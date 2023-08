Karl-Peter Pfeiffer geht in Pension FH Joanneum be­kommt neue Geschäfts­führerin Graz - Von den neun Kandidaten beim Hearing wählte die Kommission Corinna Engelhardt-Nowitzki aus. Sie wird die neue wissenschaftliche Geschäftsführerin der FH Joanneum, nachdem der aktuelle Geschäftsführer Karl-Peter Pfeiffer in Pension geht. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (81 Wörter) © Elisa Auer

Im Sommer gibt es einen Wechsel an der Spitze der FH Joanneum. Geschäftsführer Karl-Peter Pfeiffer geht in Pension. Noch besetzt er das Amt bis 30. Juni 2023. Ihm folgt dann Corinna Engelhardt-Nowitzki als wissenschaftliche Geschäftsführerin. 27 Personen hatten sich um das Amt an der FH Joanneum beworden, neun davon wurden zum Hearing geladen. Für die Hearing-Kommision war Engelhardt-Nowitzki die beste Kandidatin. Am Donnerstag, dem 26. Jänner, entschied die Steiermärkische Landesregierung sie zur wissenschaftlichen Geschäftsführerin zu bestellen.