Ziel: Gold für Team Austria Neun Steirer gehen bei Berufs-EM in Polen an den Start Steiermark - Der Startschuss für das österreichische Skills-Jahr 2023 ist gefallen: Mit dem ersten Teamseminar in Linz hat sich das Team Austria formiert und auf die kommenden Herausforderungen vorbereitet. Mit dabei waren auch neun Steirer. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (249 Wörter) #GOODNews © Skills Austria/Florian Wieser

Mit insgesamt 52 Fachkräften aus allen neun Bundesländern stellt Österreich bei den EuroSkills 2023 in Polen das größte Team im europäischen Vergleich. „Die österreichischen Fachkräfte zählen seit Jahren wiederkehrend zu den Besten Europas. Sie tragen die ausgezeichnete heimische Berufsbildung mit viel Leidenschaft und Engagement in die Welt hinaus. Ich bin überzeugt, dass sie auch in Danzig ihre Spitzenklasse unter Beweis stellen werden. Dafür sorgen wir mit unserer Unterstützung bei der entsprechend akribischen Vorbereitung auf das internationale Event in Polen“, erklärt Leo Jindrak, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Oberösterreich (WKOÖ). Mit dabei ist auch ein neunköpfiges Team aus Kärnten.

Steirer träumen vom Europameister-Titel

Land- und Baumaschinentechniker Johannes Bojer aus Semriach kämpft mit Know-how von Coach Andreas Scharler in Danzig um Gold – genauso wie Teamkollege Jürgen Perhofer: Der Birkfelder von der Tischlerei Zottler schnitzt – mit beinhartem Training – am Europameistertitel. Glasbautechniker Philipp Pfeiler aus St. Anna am Aigen reist zur „Europa-Competition“ nach Frankreich, während Denise Gringl aus Studenzen an der Hotel-Rezeption die Beste Europas sein will. Patrick Kügerl aus Hausmannstätten und Thomas Stoiser aus St. Nikolai im Sausal wollen den Traum von EM-Gold im Teamberuf „Robot Systems Integration“ realisieren, Schweißer Alexander Pfleger will sich nach dem Vizestaatsmeistertitel nun den EM-Titel nach St. Jakob am Walde holen. Auch in Danzig am Start ist die Grazerin Anna Maria Theurl, die im Burgenland bei Vossen arbeitet. Gemeinsam mit Lisa Lintschinger (aus Tamsweg) will sie EM-Gold im Teamberuf Mode-Technologie.