Knöpfe lösen sich Erstickungs­gefahr: Baby-Strampler wird zurück­gerufen Kärnten/ Österreich - Die Knöpfe dieses Modeartikels für Neugeborene sollen sich äußerst leicht lösen. Babys könnten diese in den Mund nehmen und daran ersticken. Aus diesem Grund wird der Strampler nun aus dem Verkauf genommen. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (118 Wörter) © Montage: pexels.com / Zara

Wie der Verein für Konsumenteninformation (VKI) bekannt gibt, nimmt das Modelabel Zara einen Strampelanzug für Babys aus dem Verkauf. Der Grund: Bei einigen Exemplaren soll eine unzureichende Befestigung der Knöpfe festgestellt worden sein. Nachdem die Druckknöpfe sich ja so leicht vom Overall lösen, könnten die Kinder diese in den Mund nehmen und daran ersticken. “Das Produkt entspricht weder den Anforderungen der Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit noch der europäischen Norm EN 71-1”, schreibt der VKI.

Hast du so einen Baby-Strampler gekauft? Dann setzt du dich am besten mit dem Kundenservice oder einer Zara-Filiale in Verbindung. So kannst du die Rückgabe des Kleidungsstücks sowie die Rückerstattung des Kaufpreises vereinbaren.