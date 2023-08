Heimspiel VSV-Adler triumphieren gegen Asiago Villach - Super! Im Match gegen den Liga-Neuling Asiago gewinnt der EC VSV am Freitagabend mit 6:3 in der Villacher Stadthalle. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (169 Wörter) © VSV / Krammer

Am Freitagabend, dem 27. Jänner 2023, gastierte der Liga-Neuling aus Asiago in der Villacher Stadthalle. Pünktlich um 19.15 Uhr fiel der Anpfiff und keine zwei Minuten später folgte auch schon der erste Treffer des Abends. Asiago-Crack Martin Castlunger bugsierte den Puck in die Maschen der Villacher. Diese antworteten aber schon Sekunden später, indem VSV-Verteidiger Philipp Linder den Spielstand wieder ausglich.

Hochspannung in der Stadthalle

Im zweiten Spielabschnitt gelingt Andrew Desjardins schließlich der Führungstreffer für die Blau-Weißen. Diesmal sind es die Italiener, die in der 37. Minute mit einem Treffer ihrerseits antworten. Doch das 2:2 schien die VSV-Adler regelrecht anzuspornen. Es folgte ein regelrechter Torregen für die Villacher. Zuerst traf VSV-Crack John Hughes, danach Desjardins und letztlich auch noch Chris Collins! Allerdings legten auch die Italiener einen Zahn zu und Anthony Salinitri knallte den Puck ebenfalls ins Tor der Blau-Weißen. Doch der VSV ließ sich davon nicht beirren und Robert Sabolič traf ein weiteres Mal ins Netz von Asiago. Damit siegten die Villacher 6:3.