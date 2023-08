Für Groß und Klein Dorf­gemeinschaft investiert 18.000 Euro in modernen Erlebnis­spielplatz Lesachtal - Die Dorfgemeinschaft St. Lorenzen nahm über 18.000 Euro in die Hand, um einen Erlebnisspielplatz zu errichten, der die Kinder und Jugendlichen sowohl körperlich als auch geistig fordern soll. ÖVP-Landesrat Martin Gruber unterstützt das Vorhaben und steuert die Hälfte der Summe über seine Kleinprojekteförderung bei. Die Förderzusage überbrachte stellvertretend ÖVP-Landesrat Sebastian Schuschnig. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (142 Wörter) #GOODNews © Büro LR Schuschnig

„Ein moderner und vielseitiger Spielplatz für alle Altersgruppen wertet das Leben in einer ländlichen Gemeinde enorm auf und trägt auch dazu bei, dass sich Familien wohlfühlen und einen zentralen Ort haben, an dem sie sich treffen und austauschen können“, sagte Landesrat Sebastian Schuschnig. Mit der Kleinprojekteförderung konnten kärntenweit bereits mehr als 200 regionale Projekte in ihrer Umsetzung unterstützt werden.

Wippen, Schaukeln und Rutschen

„Gerade in Zeiten, in denen Smartphone, Tablets und Computer die Kinderzimmer dominieren, ist es besonders wichtig, einen Platz im Freien zu haben, an dem sich Kinder austoben, durchatmen und ihre motorischen Fähigkeiten ausbauen können“, meinte Schuschnig. So gibt es dort ab dem Frühjahr Möglichkeiten zum Wippen, Schaukeln, Balancieren, Klettern, Rutschen und Sandspielen. Das Konzept zur Motorik- und Bewegungsförderung wurde gemeinsam mit Pädagogen der örtlichen Bildungseinrichtungen ausgearbeitet.