Ein Verletzter Verkehrsunfall in Heim­schuh: Auto über­schlug sich Heimschuh - Am Freitagnachmittag, dem 27. Jänner 2023, kam ein 29-jähriger Autofahrer von der Arnfelserstraße ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer wurde verletzt.

Freitagnachmittag war ein 29-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Leibnitz auf der L604 Arnfelserstraße von Heimschuh kommend in Richtung Großklein unterwegs, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam. In der Folge polterte er über eine Böschung und das Fahrzeug überschlug sich. Der Wagen kam auf den Rädern in einem Acker zu stehen. Andere Verkehrsteilnehmer eilten zur Hilfe.

Feuerwehren rückten zum Einsatz aus

“Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Fahrer ansprechbar und wurde vom Roten Kreuz mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Wagna gebracht”, heißt es seitens der Einsatzkräfte. “Der Fahrer verfügte über keine gültige Lenkberechtigung.” Die Freiwilligen Feuerwehren Großklein und Heimschuh waren mit sechs Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften an der Unfallstelle und leisteten Hilfe.