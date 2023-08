Polizei ermittelt

Tierquäler verletzte Mäuse­bussard mit Luftdruck­gewehr

Weißensee - Schrecklicher Fund: Ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau entdeckte am 25. Jänner 2023 einen Mäusebussard am Weißensee, der vom Projektil eines Luftdruckgewehrs getroffen und verletzt wurde.

