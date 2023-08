Zeugenaufruf Nach schwerem Unfall: Polizei sucht fahrer­flüchtigen Snowboarder Katschberg - Nach einem Skiunfall mit Fahrerflucht am Katschberg startet die Polizeiinspektion Rennweg einen Zeugenaufruf. Gesucht wird ein Snowboardfahrer mit schwarzer Hose und einem weißen Anorak. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (107 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay /123koehler

Ein bisher unbekannter Snowboardfahrer prallte Freitagmittag auf der Gamskogelpiste-Nord im Skigebiet Katschberg in einen 45-jährigen Niederländer, wodurch dieser zu Sturz kam. “Der Snowboarder rief ‘Sorry’ und fuhr weiter”, heißt es seitens der Polizei.

Niederländer schwer verletzt

Der verletzte Niederländer konnte noch selbstständig einen Arzt am Katschberg aufsuchen. Dort wurden schwere Verletzungen im Bereich des Knies sowie des Schien- und Wadenbeins festgestellt. Der Mann trat noch am 27. Jänner den Heimflug an, um sich operieren zu lassen. Die Polizei ist indes auf der Suche nach dem fahrerflüchtigen Snowboarder. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Rennweg am Katschberg zu wenden.