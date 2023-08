Hubschrauber im Einsatz Großer Ast fiel Vater (49) auf den Kopf: Sohn alarmierte sofort die Rettungs­kräfte Obervellach - Bei Forstarbeiten gemeinsam mit seinem Sohn wurde ein 49-jähriger Spittaler von einem massiven Ast am Kopf getroffen. Sofort setzte der Sohn die Rettungskette in Gang. Ein Hubschrauber flog den Mann ins LKH Villach. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (105 Wörter) © 5min.at

Der 49-jährige Vater und sein Sohn (28), beide aus Spittal an der Drau, waren heute Nachmittag im alpinen Gelände in Obervellach mit Forstarbeiten beschäftigt. Gegen 14.20 Uhr kam es dann zu einem Unfall. Der 49-Jährige schnitt einen Baum. Als dieser umfiel, prallte er gegen einen anderen Baum. Die Folge: Aus einer Höhe von 15 Metern löste sich ein Ast und fiel auf den Vater an Kopf und Schulter. Der Mann trug zu jenem Zeitpunkt einen Schutzhelm und Forstschutzbekleidung. Sofort setzte der Sohn die Rettungskette in Gang. Nach Erstversorgung vor Ort wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach geflogen.