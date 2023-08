Rettungseinsatz

Unfall: 45-Jähriger stürzte sechs Meter vom Dach

Steinfeld - Die Besatzung des Rettungshubschraubers "ARA 3" rückte am Freitagnachmittag in den Bezirk Spittal an der Drau aus, nachdem ein 45-jähriger Mann von einem Dach gestürzt war.

