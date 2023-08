Drei Punkte gesichert 4:1 - Sieg­reicher Abend für die Graz99ers Graz - Freudige Gesichter der Graz99ers-Fans erhellen das Merkur Eisstadion. Immerhin konnten die Grazer mit 4:0 heute gegen den HK SZ Olimpija siegen. Somit sicherten sie sich drei Punkte und halten auch ihre Heimspiel-Sieges-Serie aufrecht. Auch der Vorsprung auf Pustertal wird nochmals vergrößert. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (157 Wörter) © Graz99ers

Pünktlich um 19.15 Uhr startete heute Abend das Spiel zwischen den Graz99ers und den HK Olimpija. Keine dreißig Sekunden vergingen, als Jubelschreie seitens der Grazer Fans ertönten. Ken Ograjensek schoss den ersten Führungstreffer. In der 13. Minuten nutzten die Grazer die Chance des Power Plays. Torschütze Viktor Granholm pfefferte blitzschnell die Scheibe ins Netz der Laibacher. Das erste Drittel endete mit 2:0 für die Grazer.

Ein Tor für Laibach

Fünf Minuten, nachdem sich wieder das ganze Publikum nach der Pause auf die Plätze begeben hatte, schoss Sam Antonitsch auch schon ein 3:0 für die Grazer. Die Graz99ers zeigten sich heute Abend wirklich in Top-Form. In der 45. Minuten, also letztes Drittel, knallte Mario Altmann den Puck in die Maschen der Laibacher. Gegen Ende hin wurde es noch einmal spannend: Gleich zwei Strafen kassierten die Grazer. In der 56. Minuten konnten schließlich auch die Slowenen ihr einziges Tor des Abends erzielen.