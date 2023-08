Wetterprognose Steier­mark-Wetter: Auch am Sams­tag hält sich die Sonne ver­steckt Steiermark - Im Oberen Murtal sowie im Südosten lockern sich die Wolken etwas auf. Im Norden und Nordosten hingegen bleibt es eher bewölkt. Somit hält sich auch am Samstag die Sonne eher versteckt. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (73 Wörter) © Elisa Auer

Wie schon am Freitag hält sich die Sonne auch am Samstag eher versteckt. Im Oberen Murtal sowie im Südosten lockern sich die Wolken etwas auf. “Im Norden und Nordosten bleibt es dicht bewölkt, mit ein paar Schneeflocken. Es weht kalter Nordwind”, so die Experten der “GeoSphere”. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen -1 und 2 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.