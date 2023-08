Wetterausblick Tauernwind sorgt für einige Sonnen­fenster in Kärnten Kärnten - Meist bleibt es am Samstag im südlichsten Bundesland Österreichs bewölkt. Nur in Oberkärnten sorgt der Tauernwind hier und da für einige Sonnenfenster. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (74 Wörter) © Simone Hattenberger

Am Samstag ziehen einige mittelhohe Wolkenfelder durch Kärnten. “Die Sonne zeigt sich nur zwischendurch, am ehesten in Oberkärnten”, so die Fachleute von GeoSphere Austria. Stellenweise sorgt hier leichter Tauernwind auch für größere Sonnenfenster. Die Temperaturen erreichen minus 1 bis plus 2 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.