Kryptowährung Zwei Kärntner verlieren bei Internet­betrug mehrere zehn­tausend Euro Bezirk Spittal an der Drau - Bereits im vergangenen Sommer sind zwei Kärntner einem Kryptowährungsbetrug aufgesessen. Beiden entstand im Laufe der Monate nun ein Schaden von jeweils mehr als 10.000 Euro. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (181 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels / Aline Aronsky

Ein 82-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau wurde im Sommer 2022 auf ein Internetangebot zum Investment in Kryptowährung aufmerksam. Daraufhin wurde er per WhatsApp kontaktiert und investierte 1.000 Euro. Im Dezember wurde er noch einmal kontaktiert mit der Info, dass er Gewinne erzielt hätte, er müsse allerdings erst die Steuern dafür bezahlen. Also überwies er bis 15. Jänner in fünf Überweisungen über 60.000 Euro. Als er merkte, dass es sich um einen Betrug handelte, zeigte er diesen bei der Polizei an.

Mehr als 15.000 Euro verloren

Ähnliches geschah im Sommer 2022 auch einem 57-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau. Er investierte allerdings “nur” 250 Euro und wurde einige Monate später per WhatsApp sogar von einer Frau angerufen, die meinte, er hätte hohe Gewinne erzielt. Sie verleitete ihn dazu, noch mehr einzuzahlen, um die vermeintlichen Gewinne weiter zu erhöhen – er überwies knapp 15.000 Euro. Um sein Konto aufzulösen, hätte er noch einmal Geld überweisen müssen. Da die Plattform nicht mehr erreichbar ist, erstattete er, auf Anraten des Bankberaters, Anzeige.