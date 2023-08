24 Delikte nachgewiesen Auf Einbruchs­tour in Kärnten: Drei Jugendliche mit gestohlenem Auto unterwegs Kärnten - Drei Jugendliche waren Anfang Jänner in Kärnten mit einem gestohlenen Auto und gestohlenen Kennzeichen auf Einbruchstour - einzige erfolgreich waren sie nur selten. Dennoch konnten ihnen 24 Delikte nachgewiesen werden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (148 Wörter) SYMBOLFOTO © Wellnhofer Designs /#104525074 /stock.adobe.com

Bereits vor mehr als drei Wochen, in der Nacht vom 4. auf den 5. Jänner, haben drei Jugendliche (16, 16 und 17 Jahre alt) aus den Bezirken Klagenfurt und Klagenfurt-Land ein Auto einer Ferlacher Firma gestohlen und ebenfalls gestohlene Kennzeichen angebracht. In den darauffolgenden Nächten, bis zum 12. Jänner, sind sie mit dem Auto durch ganz Kärnten gefahren und wollten Zigarettenautomaten in Ferndorf, Feffernitz, St. Jakob im Rosental, Ferlach, Glainach und Villach aufbrechen – jedoch gelang es ihnen kein einziges Mal.

Inventar, Süßigkeiten und Pocketbike gestohlen

Einen Verkaufskiosk in Ferlach konnten sie allerdings erfolgreich aufbrechen und daraus Inventar und Süßigkeiten stehlen. Ebenso stahlen sie in Ferlach ein Pocketbike. Als sie dann einen Zigarettenautomaten in Glainach aufbrechen wollten, konnte einer der Täter von der Polizei angehalten werden. Im Zuge der Ermittlungen konnten ihnen dann insgesamt 24 Delikte zur Last gelegt werden. Die drei Jugendlichen werden nun der Staatsanwaltschaft angezeigt.