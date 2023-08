In Kaindorf

Tödlich: Junger Kärntner (19) stirbt bei schwerem Autounfall

Kaindorf - Gestern Abend kam ein 19-jähriger Kärntner in Kaindorf von der Straße ab und stürzte die dortige Böschung hinunter in die Gurk, wo er am Dach liegend zum Stillstand kam. Er verstarb noch an Ort und Stelle.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (161 Wörter)