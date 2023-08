Mit "Cuttermesser"

Messerattacke in der Ramsau: Gast stach zu

Ramsau - Freitagmittag, am 27. Jänner, griff ein 45-jähriger Salzburger im Bezirk Liezen einen ihm bekannten 46-Jährigen in einem Veranstaltungszentrum an. Dabei zückte der 45-Jährige ein Messer verletzte seinen Kontrahenten damit.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (113 Wörter)