Es geht weiter bergauf Fünftbestes Jahr: Tourismus in Österreich mit großem Plus Kärnten / Österreich

“Nach zwei schwierigen Jahren für den Tourismus lagen die Nächtigungen in Österreich 2022 nur noch 10,3 Prozent unter dem Rekord des Vorkrisenjahres 2019”, so Tobias Thomas, Generaldirektor von Statistik Austria. Damit habe man es sogar unter die “Top Five” der nächtigungsstärksten Jahre geschafft – und das trotz zahlreicher Einschränkungen, die es auch 2022 teilweise noch gegeben hat. Sowohl die Anzahl an Nächtigungen als auch jene der Ankünfte stieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 70 Prozent deutlich an.

Im ersten Quartal ein Viertel weniger Nächtigungen

Mit den knapp 137 Millionen Nächtigungen reiht sich das abgelaufene Kalenderjahr hinter die vier Jahre vor Corona (2016 bis 2019) an fünfter Stelle ein. Im vierten Quartal konnte man allerdings bereits wieder annähernd Vorkrisenniveau erreichen. Hauptausschlaggebend dafür, dass man noch hinter den Vor-Corona-Spitzenjahren lag, war das erste Quartal, wo man ein Viertel weniger Nächtigungen als noch 2019 hatte. Die inländischen Gäste halten sich mit dem Niveau vor Corona ungefähr die Waage (“nur” minus 2,7 Prozent), die ausländischen Gäste liegen dahingegen noch 13 Prozent darunter. Stark rückläufig waren dabei vor allem die Nächtigungszahlen aus asiatischen Herkunftsländern.

Erstes Drittel der Wintersaison brachte großes Plus

Auch der Ukraine-Krieg hat hier Auswirkungen, gibt es doch einen Rückgang russischer Gäste von 87,9 Prozent. 2019 hatte diese Gruppe noch 1,2 Millionen Übernachtungen in Österreich verzeichnet. Das erste Drittel der Wintersaison 2022/23 brachte übrigens, im Vergleich zu den Vorjahren, ein großes Plus. Vor allem im Dezember legten die Nächtigungen sowohl von inländischen als auch von ausländischen Gäste im Vergleich zu 2021 um jeweils knapp 75 Prozent zu.