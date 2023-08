Für Chancengleichheit Beim Roten Kreuz: Kostenlose Lernförderungs­angebote für Menschen mit Migrations­hintergrund Steiermark - Bildung ist ein Menschenrecht und ein Schlüsselfaktor für Chancengleichheit. Die Sozialen Dienste des Roten Kreuzes Steiermark bieten Kindern und Erwachsenen, deren Zugang zu Bildung erschwert ist, deshalb kostenlose Lernförderungs- und Weiterbildungsangebote. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (235 Wörter) © Karolina Grabowska

Das pädagogische Personal der Lernhilfe des Roten Kreuzes unterstützt Kinder und Jugendliche durch Lernbegleitung beim Erreichen ihrer Ziele. Damit kann das Fundament für eine aussichtsreiche Zukunft erarbeitet werden. Diese kostenlose Lernunterstützung des Roten Kreuzes an schulischen und außerschulischen Standorten unterstützt Kinder aus finanziell benachteiligten Familien dabei, einen positiven Schulabschluss und damit den Sprung in die Arbeitswelt zu schaffen.

Vorbereitungskurse für die Ausbildung

Das Förderprogramm „ESIRAS plus – Fit für die Lehre!“ des Roten Kreuzes Steiermark richtet sich speziell an Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund, die eine Lehre beginnen möchten. In diesem dreimonatigen Programm werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch kompetenzbildende Workshops und fachspezifische Deutschkurse auf ihre Lehrausbildung vorbereitet.

Auf Ausbildung vorbereitet

Im Projekt „migrants care“ werden Menschen mit nichtdeutscher Erstsprache speziell auf ihre geplante Ausbildung im Pflege- und Betreuungsbereich vorbereitet. In einem drei Monate dauernden Berufsvorbereitungsmodul mit fachspezifischen Deutschkursen, Praktika im Bereich Pflege und Betreuung, sowie individueller Beratung und Begleitung lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wichtige Kompetenzen, die sie für ihre zukünftige Arbeit benötigen.

Bildung öffnet Türen

Mit den zahlreichen niederschwelligen Förder- und Weiterbildungsangeboten des Roten Kreuzes werden vor allem diejenigen Menschen erreicht, die ansonsten allzu früh aus dem Bildungssystem ausscheiden. Nach dem Leitmotiv „Bildung öffnet Türen, und jeder Mensch hat ein Recht darauf“ können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Programme so nachhaltige Zukunftsperspektiven erarbeiten.