Ein Überblick: Soziales Wohnen, Jugendzentren & Co.: Hier findest du die neuen Beschlüsse aus dem Stadtsenat Graz - Die Stadt Graz präsentiert die ausgewählten Beschlüsse aus dem Stadtsenat. Die Sitzung fand gestern, am 27. Jänner statt. Hier findest du einen Überblick. von Nina Fábián 3 Minuten Lesezeit (395 Wörter) © Stadt Graz/Fischer

Die Stadt Graz veröffentlichte gestern die ausgewählten Beschlüsse der Stadtsenatssitzung. Ob Freizeitprogramme für Kinder oder ökosoziale und wirtschaftliche Überlegungen, hier findest du einen Überblick:

Das Studentische Wohnungsservice (SWS) betreut eine interaktive Datenbank, die Wohnungssuchenden einen übersichtlichen Zugang zu freien Wohnungen bietet. Förderung: 6.000 Euro.

Die mobile sozialpsychiatrische Wohnbetreuung betreut Menschen mit schweren, chronischen und psychischen Erkrankungen in ihren eigenen Wohnungen; flexibel und bedarfsgerecht. Förderung: 9.750 Euro.

Die Wohnplattform Steiermark stellt Klienten:innen, die eine Wohnung und Betreuung benötigen, in Graz ca. 35-40 Kleinwohnungen zur Verfügung. Förderung: 9.750 Euro.

Die Caritas erhält für die Adaptierung und Instandhaltung betreuter Übergangswohnungen sowie für den Wohnraum Team ON in der Rankengasse Förderungen in der Höhe von 35.300 Euro.

NaturErlebnisPark – Science Education Center

Seit 1997 engagiert sich das NaturErlebnisPark Science Education Center dafür, den urbanen Grünraum für die Grazer:innen durch erlebnisbetonte naturkundliche Angebote zu erschließen und als Rahmen für die Naturwissenschafts- und Nachhaltigkeitsbildung zu nutzen. Einen Schwerpunkt bildet die Arbeit mit Kindergärten, Schulen und Pädagog:innen. Als Mitbetreiber der beliebten Stadtpark Info – die Jung und Alt spielerisch aufbereitete Fakten zur Geschichte, Tier- und Pflanzenwelt, Baumpflege und Bedeutung des Stadtparks als „Klimaanlage” und sozialen Treffpunkt vermittelt – bietet der NaturErlebnisPark ein ganzjähriges Besucherservice, aktualisiert regelmäßig die Ausstellung und stellt Erkundungstools und Aktivitätsanregungen für den Park bereit. Die Stadt fördert die Aktivitäten mit 280.500 Euro.

Jugendzentren

Mit dem Schwerpunkt der Kinder- und Jugendstadt 2022- 2027 stellt die Stadt Graz junge Menschen und deren Anliegen in den Fokus. Als zentraler Treffpunkt für Jugendliche dienen die Grazer Jugendzentren, die junge Menschen im Alter von 12 bis 26 Jahren erreichen. Im Mittelpunkt der Jugendzentrumsarbeit stehen die jungen Menschen mit ihrer Lebenswelt im sozialräumlichen Umfeld, dem Stadtteil und Milieu. Das Jugend Cafe Andritz, das Jugendzentrum EggenLend sowie das Jugendzentrum Grünanger erhalten Förderungen von insgesamt 307.000 Euro.

Social Business HUB

Die ökosoziale Marktwirtschaft ist eine wirtschafts-, umwelt- und gesellschaftspolitische Zielvorstellung, die ein nachhaltiges Wirtschaften und den Umweltschutz als politische Kategorien in die Soziale Marktwirtschaft mit einbezieht. Der Verein Social Business Club Styria vernetzt bereits seit 2012 Unternehmen, die diesen Leitgedanken und Themen im Sinne des „Social Entrepreneurships” folgen. Als zentraler Austauschort dient der Social Hub am Zentrum für Wissens- und Innovationstransfer an der Karl-Franzens-Universität. Die Stadt fördert das Projekt 2023 mit 50.000 Euro.