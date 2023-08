In Klagenfurt ab heuer Für Kinder und Jugend­liche: Stadt bietet kosten­lose psycho­logische Hilfe an Klagenfurt - Die letzten Jahre waren für Kinder und Jugendliche nicht einfach. Um psychologische Hilfe leichter in Anspruch zu nehmen, steht ab heuer daher eine psychosoziale Beratung im stadteigenen Jugendzentrum Mozarthof kostenlos zur Verfügung. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (266 Wörter) Jugendreferentin Corinna Smrecnik mit Mozarthof-Leiter Franz Pirker-Jeremias und Elisabeth Franz-Stangl bei der Präsentation des neuen Angebots der psychologischen Betreuung im Mozarthof. © StadtKommunikation / Bauer

Die Corona-Pandemie hat unser gesellschaftliches Leben völlig durcheinander gebracht. Die letzten zwei Jahre waren geprägt von Unsicherheit, Distanz, Zukunftsängsten und Überforderungen. Darunter haben Kinder und Jugendliche mehr gelitten, als zunächst vielleicht angenommen wurde. Fälle von Erschöpfung, Ängsten, Depressionen, Essstörungen oder Aggressivität sind keine Seltenheit. Eine psychologische Beratung kann hier sehr viel bewirken und helfen.

Man will die Psychotherapie enttaubuisieren

“Uns ist es ein großes Anliegen, das Thema Psychotherapie zu enttabuisieren und ein niederschwelliges Angebot für Jugendliche zu schaffen”, erklärt Jugendreferentin Corinna Smrecnik. In erster Linie soll den Kindern und Jugendlichen vermittelt werden, dass man sich für eine professionelle psychologische Betreuung nicht schämen muss. Beratungs- und Anlaufstellen zu diesem Thema gibt es natürlich bereits, oft ist die Hemmschwelle aber zu groß. Auf Initiative von Stadträtin Smrecnik wird ab heuer daher ein einfacher Zugang zu psychologischer Hilfe ermöglicht – und das kostenlos für Kinder und Jugendliche im Jugendforum Mozarthof.

Drei bis vier Mal im Monat

“Gerade Jugendliche, die keinen Rückhalt innerhalb der Familie haben oder sich nicht trauen, mit ihren Eltern zu sprechen, können dieses Angebot in Anspruch nehmen”, erklärt Smrecnik weiter. Etwa drei bis vier Mal im Monat kommt eine Psychologin in den Mozarthof. Wer möchte, kann mit ihr in Ruhe ein vertrauliches Gespräch führen. Alle Jugendzentren in Klagenfurt sind über das Angebot informiert worden und können es in Anspruch nehmen. “Wir müssen dafür Sorge tragen, dass unsere Kinder und Jugendlichen zurück zur Normalität finden”, so Smrecnik abschließend.