Heute Vormittag 82-Jährige verletzt: Auto überschlägt sich und bleibt seitlich in Bachbett liegen St. Andrä im Lavanttal - In St. Andrä im Lavanttal ereignete sich heute Vormittag, um kurz vor 8 Uhr, ein schwerer Unfall. Eine 82-jährige Frau ist von der Straße abgekommen, woraufhin sich ihr Auto überschlagen hatte. von Phillip Plattner

Eine 82-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg war heute Vormittag mit ihrem Auto auf einer Gemeindestraße in St. Andrä unterwegs, als sie aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. In weiterer Folge hatte sich das Auto überschlagen und ist seitlich in einem Bachbett zum Stillstand gekommen. Die Frau wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste unter Mithilfe der Bergeschere von den Einsatzkräften der Feuerwehr – knapp 40 Florianis standen im Einsatz – befreit werden. Die Rettung brachte die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH nach Wolfsberg. Vor Ort waren die Feuerwehren aus St. Andrä, St. Marein und Fischering.