Große Herausforderungen Bürger­meister Scheider zeigt, wohin sich Klagenfurt entwickelt Klagenfurt - Wohin soll sich die Stadt Klagenfurt bis zum Jahr 2030 entwickeln und was sind die großen Herausforderungen dazu? Darüber referierte Bürgermeister Christian Scheider vor Mitgliedern des Wirtschaftsforums der Führungskräfte (WdF). von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (256 Wörter) Bürgermeister Christian Scheider referierte vor Mitgliedern des Wirtschaftsforums der Führungskräfte über die Zukunft von Klagenfurt. © SK / Hude

Das Wirtschaftsforum der Führungskräfte (WdF) lud ihre Kärntner Mitglieder zu einem Vortrag von Bürgermeister Christian Scheider, welcher gestern Freitag im Rathaus stattfand. Unter dem Titel “Klagenfurt 2030 – Die Herausforderungen auf dem Weg zur Klimaneutralität” stand der Bürgermeister den geladenen Gästen Rede und Antwort. “Für uns als Stadtpolitik ist es wichtig, im ständigen Dialog mit verschiedensten Interessensgruppen zu sein”, so der Bürgermeister.

Umstellung der Busse kostet rund 150 Millionen Euro

In seinem Vortrag ging er vor allem auf das Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2030 ein. Vieles sei dazu bereits erreicht und die Stadt auch von der Europäischen Union als einzige Klimavorzeigestadt in Österreich ausgezeichnet worden. Große Themen würden jedoch noch voraus liegen. Alleine die Umstellung der städtischen Dieselbusse auf Elektroantrieb kostet rund 150 Millionen Euro. “Das können wir alleine nicht tragen”, weiß Scheider. Daher benötigt man Unterstützung von Land, Bund und auch EU.

Thema war auch der Flughafen

Sollte es jedoch gelingen, diese Klimaneutralität zu erreichen, so werde Klagenfurt auch in Zukunft eine besonders hohe Lebensqualität haben, was wiederum dem steigenden Trend nach “Work-Life-Balance” zu Gute komme. Diese sei künftig ein besonders wichtiges Argument im Konkurrenzkampf um Fachkräfte und Unternehmensansiedelungen. Auch das Thema Entwicklung des Flughafens und die gemeinsame Nutzung von Synergien im Zentralraum Kärntens war von großen Interesse für die Anwesenden. Gleichzeitig appelliert der WdF-Landesvorsitzende Hans Hueter: “Klima- und Umweltauflagen sollen so gefasst sein, dass sie eine rasche Wirtschaftsentwicklung in Klagenfurt zulassen.”