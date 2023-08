Aus dem österreichischen Krebsreport Fortschritte in der Versorgung von Menschen mit Krebs verzeichnet Steiermark - Die Österreichische Krebshilfe und Statistik Austria stellen markante Fortschritte in der Krebsversorgung fest. So konnte dank intensiver Forschung bei bestimmten Tumorarten eine signifikante Verbesserung des Überlebens erzielt werden. Gleichzeitig weisen die Autoren aber darauf hin, dass 50 % aller Krebs-Todesfälle mit (noch besserer) Vorsorge vermeidbar wären. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (312 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Mit dem zweiten Österreichischen Krebsreport bieten die Österreichische Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie (OeGHO) und die Österreichische Krebshilfe auch dieses Jahr wieder einen umfassenden Überblick über epidemiologische Daten und Fortschritte in der Früherkennung, in der Forschung und in der Versorgung von Krebspatienen.

Lebenserwartung bei Stromatumor

Prim. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Hilbe, Präsident der OeGHO erklärt: „Zusammenfassend kann man sagen: Es wird mit immer größerem Output geforscht. Patienten mit einem gastrointestinalen Stromatumor hatten vor 20 Jahren eine Lebenserwartung von unter 12 Monaten, heute haben sie mit einer täglichen Tabletteneinnahme eine fast normale Lebenserwartung. Bei einem metastasierten Lungenkarzinom war nach zwei Linien Chemotherapie die Lebensperspektive mit 12 Monaten erreicht, heute können in 30% der Fälle Treibermutationen festgestellt und gezielt therapiert werden, was die Lebenserwartung statt in Monaten in Jahren bemessen lässt.“

Überlebenswahrscheinlichkeiten

Mag. Dr.scient.med. Monika Hackl, Leiterin des Österreichischen Nationalen Krebsregisters zum Thema Überlebenswahrscheinlichkeit: „Wir stellen die häufigsten Tumorlokalisationen in Absolutzahlen dar und geben über die Überlebenswahrscheinlichkeiten Auskunft – auf kompakte Weise und anschaulich erklärt anhand eines gut nachvollziehbaren Beispiels.“

Eine gute Prognose hinsichtlich Überlebenswahrscheinlichkeit wird etwa bei Brust-, Prostata-, Schilddrüsen- und Hodenkrebs erreicht. Da liegt das kumulierte relative Überleben drei Jahre nach Diagnosestellung bei 90,6 % bis 96,6 %.

Basis der Fortschritte in der Behandlung ist die Forschung, welche im Österreichischen Krebsreport mit Bezug auf Österreich ebenfalls dargestellt wird. Eine zentrale Rolle spielen dabei die drei Comprehensive Cancer Center (CCC) in Wien, Graz und Innsbruck sowie das Comprehensive Cancer Network.