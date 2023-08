Nächstes Kärnten Derby steht bevor VSV: "Wir wollen endlich wieder in Klagenfurt gewinnen" Villach & Klagenfurt - Es ist wieder Derby-Zeit im Land: Das vierte Saison-Aufeinandertreffen der ewigen Rivalen von VSV und KAC verspricht ein echter Hockey-Kracher zu werden. Für beide Teams geht es um die direkte Qualifikation für die Play-offs. Spielbeginn ist um 18 Uhr in der Heidi Horten-Arena in Klagenfurt. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (257 Wörter) Am Foto: Assistant-Kapitän Alexander Rauchenwald © VSV / Krammer

Im 346. Kärntner Derby wollen die VSV-Adler in Klagenfurt endlich wieder gewinnen – der letzte VSV-Sieg in Klagenfurt datiert vom 2. Februar 2016. Diese insgesamt 2.554 Tage dauernde Durststrecke soll nun beendet werden. Für Assistant-Kapitän Alexander Rauchenwald zählt deshalb nur ein Sieg „Es wird höchste Zeit, in Klagenfurt wieder einmal zu gewinnen. Wir sind derzeit richtig gut drauf, spielen offensiv wie defensiv stark. Ein Derby ist natürlich immer etwas ganz Besonderes. Da gibt es nur vollen Einsatz. Entscheidend wird zudem besonders das Körperspiel, der Wille sein. Und auch die Special Teams. Außerdem ist es gerade in Klagenfurt ganz besonders wichtig, in Führung zu gehen. Ich rechne mit einem Low-Scoring-Game. Wir wollen jedenfalls den Sieg und drei Punkte – das ist, was zählt!“

Headcoach: “Es ist gegen Klagenfurt nicht einfach”

Auch VSV-Headcoach Rob Daum weiß um die Besonderheit eines Kärntner Derbys, betont aber auch, dass die Mannschaft diese Negativserie aus ihren Köpfen bringen müsse. „Es ist gegen Klagenfurt nicht einfach, Tore zu schießen. Deshalb wird es ganz besonders auf unsere Kompaktheit und Effektivität ankommen.“ Von den direkten Begegnungen in der laufenden Saison konnten die Klagenfurter zwei Duelle für sich entscheiden. Einen Saisonsieg durften sich die Blau-Weißen auf ihre Fahnen heften.

Personalsituation beim VSV

Fehlen wird dem Villacher Headcoach im 346. Kärntner Eishockey-Derby weiterhin die Langzeitverletzten Julian Payr und Elias Wallenta. Ob Niklas Wetzl, der zuletzt gegen Asiago mit einer Oberkörperverletzung das Match vorzeitig beenden musste, wieder dabei sein kann, entscheidet sich morgen am Matchtag.