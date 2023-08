Als Back-up Dünne Personal­situation: VSV holt Ex-Kapitän Jamie Fraser zurück Villach - Zuletzt feierten die Blau-Weißen in den vergangenen sieben Spielen gleich sechs Siege. Die Formkurve stimmt. Dennoch bereitete den VSV-Verantwortlichen die dünne Personaldecke in der Verteidigung schon seit längerem Sorgen. Darum kehrt nun Ex-Kapitän Jamie Fraser zurück. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (163 Wörter) Ex-VSV-Kapitän Jamie Fraser © VSV / Krammer

Durch den verletzungsbedingten Langzeit-Ausfall von Julian Payr sowie dem Abgang von Kevin Moderer, der bekanntlich seine Karriere beendete, hat sich die Personalsituation beim VSV noch zusätzlich verschärft. Deshalb erhält die Villacher Defensive nun Unterstützung aus Übersee: Ex-Kapitän Jamie Fraser kehrt zurück und wird den VSV-Adlern sozusagen als Defense-Back-up zur Verfügung stehen.

Könnte bereits beim Showtraining dabei sein

“Wir wollen in jedem Fall gerüstet sein, falls es in der entscheidenden Phase der Meisterschaft zu weiteren Verletzungen kommen sollte. Das hoffen wir natürlich nicht, man kann es aber auch nicht ausschließen”, meint VSV-Sportvorstand Gerald Rauchenwald dazu. Jamie sei – so Rauchenwald – topfit. Er stehe vier bis fünfmal die Woche in Kanada am Eis und freue sich, seinem VSV helfen zu können. Fraser wird bereits am kommenden Dienstag, dem 31. Jänner 2023, in der Draustadt eintreffen und soll schon beim Icefever – dem Showtraining der Blau-Weißen am Rathausplatz – mit dabei sein.