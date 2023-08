Kärnten Derby KAC will gegen Villach siegen: "Die Aufgabe wird keine leichte" Klagenfurt - Der EC-KAC hat am Sonntagabend, dem 29. Jänner 2023, die Möglichkeit, seine bereits historische Serie an Heimsiegen in Kärntner Derbys zu verlängern. Die Rotjacken treffen auf eigenem Eis auf den EC VSV. Spielbeginn ist um 18 Uhr. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (352 Wörter) © VSV / Krammer

Der EC-KAC geht von zuletzt drei Siegen am Stück gestärkt in das Kärntner Derby, die Rotjacken ließen auf Auswärtserfolge am vergangenen Wochenende bei den Pioneers Vorarlberg und beim HC Innsbruck am Freitag ein 5:3 auf eigenem Eis gegen die Vienna Capitals folgen. Klagenfurt schob sich damit wieder bis auf einen Zähler Rückstand an die Top-Sechs und damit die Plätze zur vorzeitigen Playoff-Qualifikation heran. Für den Rekordmeister stehen im Grunddurchgang noch acht Begegnungen am Programm, darunter auch das morgige Match gegen Villach. “Als EC-KAC wollen wir natürlich jedes Kärntner Derby gewinnen, da geht es immer um viel Prestige. Die Aufgabe wird keine leichte, Villach liegt in der Tabelle vor uns und ist gut in Schwung, wir werden aber gerade vor eigenem Publikum alles in die Waagschale werfen”, so KAC-Stürmer Manuel Ganahl.

Ganahl: “VSV hat seine Stärken”

Der EC VSV segelte in den vergangenen Wochen souverän in Richtung seiner zweiten Top-Vier-Platzierung nach dem Grunddurchgang hintereinander, zuletzt Teil des Führungsquartetts der Liga in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten war Villach in den Jahren 2006 und 2007. Von ihren jüngsten sieben Begegnungen konnten die Adler sechs gewinnen, am Freitag ebnete ihnen ein starker Schlussabschnitt den Weg zu einem 6:3-Heimsieg gegen Asiago Hockey. “Der VSV hat seine Stärken in der Offensive und schießt viele Tore, daher müssen wir wie in den letzten Partien gegen Innsbruck und Wien gut und kompakt verteidigen, dem Gegner so den Nerv ziehen und dann vorne selbst effizient sein”, erklärt Ganahl.

Personalsituation beim KAC

Dem EC-KAC fehlen unverändert die acht Langzeitverletzten Kele Steffler, Maximilian Preiml, Nick Petersen, Lukas Haudum, Thomas Koch, Johannes Bischofberger, Finn van Ee und Daniel Obersteiner. Auch der in dieser Begegnung als Backup-Goalie eingeplante Florian Vorauer steht aus persönlichen Gründen nicht zur Verfügung. Wieder in das Lineup zurück kommt hingegen Mike Zalewski: Der Mittelstürmer, der am vergangenen Sonntag in Innsbruck angeschlagen gefehlt hatte, verpasste das Heimspiel gegen Wien am Freitag aufgrund der Geburt seines ersten Kindes, am Samstag retournierte er als frischgebackener Vater in den Trainingsbetrieb bei den Rotjacken.