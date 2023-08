Chemische Industrie warnt: "Medikamenten-Eng­pässe könnten in den nächsten Jahren weiter zu­nehmen" Kärnten - „Die Engpässe bei Medikamenten, die in Österreich in den vergangenen Wochen saisonal aufgetreten sind, könnten in den kommenden Jahren noch deutlich zunehmen“, warnt Sylvia Hofinger, Geschäftsführerin des Fachverbands der Chemischen Industrie Österreichs (FCIO). von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (274 Wörter) © Pixabay / Steve Buissinne

Die aktuellen Krisen würden zeigen, dass es eine mittel- und langfristige Strategie braucht, um die heimische Produktion von lebenswichtigen Arzneimitteln zu stärken, so Sylvia Hofinger, Geschäftsführerin des FCIO. Einfach und schnell umzusetzende Vorschläge für eine nachhaltige Absicherung der Versorgung gebe es bereits. Etwa das seit Jahren etablierte, aber mit Ende des Jahres auslaufende Preisband. Hofinger fordert: Hier müsse endlich eine dauerhafte Regelung gefunden werden. Ebenso sei eine Indexierung der Arzneimittelpreise zur Inflationsabgeltung dringend nötig, um die seit Jahren steigenden Herstellungskosten abzufedern. Weiters wäre ein finanzieller Bonus für Medikamente „Made in EU“ ein starker Anreiz für Hersteller, so die Geschäftsführerin des FCIO.

“Negative Preisspirale führt zu Produktionsverlagerungen”

Die Verlagerungen der Arzneimittelproduktion in den fernen Osten sei die Folge des Preisdrucks, durch den europäische und österreichische Hersteller nicht mehr kostendeckend produzieren können. Denn derzeit sei die Vergütung von Medikamenten in Österreich darauf ausgelegt, maximale Preissenkungen zu erzielen: „Wenn dieser Trend nicht gestoppt wird, drohen durch künftige Versorgungskrisen deutlich höhere Folgekosten für das Gesundheitssystem“, so die FCIO-Chefin. Neben Förderungen und Anreizen müsse vor allem die negative Preisspirale im unteren Preissegment durchbrochen werden. Dort können europäische Unternehmen nicht mit den asiatischen Unternehmen konkurrieren, die deutlich niedrigere Produktionskosten haben. „Die Politik muss endlich erkennen, dass Erstattungs- und Standortpolitik Hand in Hand gehen müssen. Nur mit einem abgestimmten Gesamtkonzept kann es gelingen, den Trend zur Produktionsverlagerung nach Asien wieder umzukehren“, so Hofinger. Als positiver Nebeneffekt würden zusätzlich zur besseren Versorgung heimische Wertschöpfung und viele hochwertige Arbeitsplätze entstehen.