Nach dreijähriger Pandemie-Pause

Kärntner Fußball­verband hält erstmals wieder Trainer­fortbildung ab

Klagenfurt - Einen wichtigen Sporttermin absolvierte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) am Samstag, dem 28. Jänner 2023, in Klagenfurt: An der Alpen-Adria-Universität wurde die Trainerfortbildung des Kärntner Fußballverbandes eröffnet.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (173 Wörter)