European Youth Olympic Festival: Eishockey-Damen aus Tschechien holten sich den Sieg in Spittal Spittal an der Drau - Spittal an der Drau konnte als Austragungsort der Winterspiele des European Youth Olympic Festival (EYOF) überzeugen. Die Stadt hatte die Ehre, eine Woche lang Gastgeber für das Eishockey-Turnier der Damen zu sein. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (202 Wörter) Bürgermeister Gerhard Köfer mit Eishockey-Superstar Miroslav Šatan. © eggspress

Tausende Fans durften in der Eissportarena den Stars von morgen bei freiem Eintritt auf die Kufen schauen. „Welch hohen Stellenwert dieses internationale Turnier hat, zeigt sich unter anderem daran, dass viele der Eishockey-Spielerinnen, die in Spittal zu sehen waren, bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d’Aampezzo um Medaillen kämpfen werden“, betont Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten), der auch den ehemaligen slowakischen Eishockey-Superstar Miroslav Šatan in der Eissportarena begrüßen durfte. „Ich bedanke mich bei der FIS, dem Olympischen Komitee sowie dem Verein EC Spittal Hornets, der maßgeblich an der Organisation und der Durchführung des Turniers beteiligt war“, so der Bürgermeister.

Siegerehrung in Spittal. © eggspress

Tschechiens Eishockey-Damen holten sich den Turniersieg

Den 1. Platz und somit den Olympiasieg holten sich die Damen aus Tschechien, die im Finale mit 4:1 gegen die Slowakei gewannen. Bronze ging an Finnland. Für die weiteren Mannschaften aus Schweden (4.), Italien (5.), Österreich (6.), Schweiz (7.) und Deutschland (8.) reichte es zwar nicht für einen Medaillenrang, sie zeigten sich jedoch von der gebotenen Infrastruktur, der Stadt Spittal und der Region begeistert. Auch die Verantwortlichen der FIS und des Olympischen Komitees schwärmten von der hervorragenden Infrastruktur, die die Lieserstadt den Sportlerinnen und Funktionären zur Verfügung stellen konnte.