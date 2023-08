Nanu? Kurioser Irrtum: Reise­portal bewirbt Linz-Reise mit Fotos aus Graz Graz & Linz - Ein kurioser Irrtum ist kürzlich einem österreichischen Reiseportal in den sozialen Medien unterlaufen. Um einen Kurztrip nach Linz zu bewerben, nutzte man fälschlicherweise Fotos der steirischen Landeshauptstadt. Zu sehen sind unter anderem der Grazer Uhrturm und die Herrengasse. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (152 Wörter) Social Media © Montage: Facebook Screenshot & Sara Mayrhofer

“Es gib viele Optionen, Linz auf neuen Wegen zu erkunden“, so der Wortlaut der Werbeanzeige eines österreichischen Reiseportals. Fraglich bleibt jedoch, ob man währenddessen auch tatsächlich am Uhrturm vorbeikommt, wie es die Fotos unter dem Posting vermuten lassen. Dieser ist nämlich in einer ganz anderen Landeshauptstadt zu finden – nämlich in Graz.

Österreicher nehmen es mit Humor

Das schien dem Verfasser des Postings aber nicht aufgefallen zu sein, denn seit mittlerweile sechs Stunden ist die kuriose Werbeanzeige online und sorgt für Lacher: “War gerade am Schlossberg, warum sagt mir keiner, dass ich seit acht Jahren in Linz wohne?“, kommentiert ein User. Eine andere schreibt: “Bin grad’ durch Linz gefahren, hab aber den Uhrturm nicht gesehen, was hab ich falsch gemacht?” Zu sehen sind neben dem Uhrturm übrigens auch die Grazer Herrengasse sowie ein Grazer Hotel. Aber wie heißt es so schön: Fehler sind menschlich. 😉